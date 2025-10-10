９月の輸入車登録３２．２％増　テスラが３カ月連続トップ＝韓国

【ソウル聯合ニュース】韓国輸入自動車協会は１０日、９月の輸入乗用車の新車登録台数は３万２８３４台で、前年同月比３２．２％増加したと発表した。同協会は、一部ブランドの供給増や新車の発売効果、積極的なマーケティングなどにより販売が大幅に増加したと説明した。

９月の輸入車登録をブランド別にみると、テスラが９０６９台で３カ月連続１位を記録した。

以下、メルセデス・ベンツ（６９０４台）、ＢＭＷ（６６１０台）、アウディ（１４２６台）、レクサス（１４１７台）、ボルボ（１３９９台）などと続いた。

中国の電気自動車（ＥＶ）大手、比亜迪（ＢＹＤ）は１０２０台で７位につけた。

輸入車業界はテスラとＢＹＤの善戦について、ＥＶの人気に加えて景気が低迷する中でコストパフォーマンスの高い車を求める消費者心理が働いたと分析した。

ベストセラーモデルはテスラのモデルＹで、販売台数は７３８３台だった。

燃料別の販売台数はハイブリッド車（ＨＶ、１万６５８５台）、ＥＶ（１万２８９８台）、ガソリン車（３１１２台）、ディーゼル車（２３９台）の順だった。

地域別では欧州車が１万９５５１台で、シェア５９．５％を占めた。米国車は９８５７台（３０．０％）、日本車は２４０６台（７．３％）、中国車は１０２０台（３．１％）。