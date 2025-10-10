李大統領　休暇中に火災発生の政府システム拠点視察＝被害状況確認

【ソウル聯合ニュース】韓国中部・大田にある国家情報資源管理院で火災が起き、政府の行政システムがまひした問題で、李在明（イ・ジェミョン）大統領は１０日に同院を訪れ、復旧状況の報告を受けた。

李大統領はこの日、年次休暇を取っていたが、政府の電算システムがまひした問題の重大性を考慮し、火災現場を訪問した。

行政システムの復旧率は１０日時点で３０．２％となっている。

ただ、火災発生から２週間が経つ９日になって停止した政府の行政システムを６４７件から７１９件に訂正している。李大統領の現場訪問は対応に問題があるとの指摘を受けてのものとみられる。

また、李大統領が秋夕（チュソク、旧暦８月１５日）連休中にケーブルチャンネル、ＪＴＢＣの料理バラエティー番組に出演したことに対し、与野党が攻防を繰り広げていることも背景にあるようだ。最大野党「国民の力」の張東赫（チャン・ドンヒョク）代表は９日の党最高委員会議で、「李大統領は未曾有のデジタル大乱で収拾の責任を公務員に任せ、バラエティー番組に出演した」と批判した。これに対し、与党「共に民主党」は李大統領が同番組に出演した目的は韓国料理のＰＲとして、出演を問題視する国民の力が謝罪すべきだと反発している。

大統領室関係者は李大統領の現場訪問について、「連休にも休めず、復旧にまい進した公務員を激励するため」として、「以前から決めておいた日程で、（与野党の）攻防を念頭に置いたものではない」と説明した。