韓国の脱毛患者、10人に4人は20～30代だった

昨年韓国の病院で薄毛や脱毛を理由に治療を受けた患者の10人に4人が20代と30代だった。

健康保険審査評価院が8日に国会保健福祉委員会所属のキム・イェジ議員（国民の力）事務所に提出した資料によると、薄毛や脱毛で病院を訪れた患者数は2020年の23万4780人から昨年は24万1217人へと4年で2.7％増えた。このデータは円形脱毛症など健康保険が適用される疾患で病院を訪れた患者の数を合計したものだ。老化や遺伝的な要因による脱毛や美容目的で治療を受けるケースはこれに含まれていない。

脱毛患者に若年層が少なくないことも分かった。昨年脱毛治療を受けた患者は20代が3万9079人、30代は5万1619人と20代と30代が全体の37.6％を占めた。40代は5万4724人、50代は4万6913人だった。

若年層が多い理由は欧米化された食生活やストレス、喫煙、睡眠不足、無理なダイエットによる栄養不足などが影響しているようだ。ソウル大学病院皮膚科のクォン・オサン教授によると、脱毛の主な原因としては遺伝などの家族歴や老化が上げられるが、これを除く環境的な要因は喫煙や肥満などだという。クォン・オサン教授は「若い年代は肥満が増加しているが、これに伴い脱毛も増加している」と指摘する。

抜け毛に悩む中年女性も増えている。昨年20－40代で脱毛治療を受けた患者のうち女性が占める割合は37.2％だったが、50代では49.7％、60代では60.2％が女性だ。年を取るに従いホルモンの変化で抜け毛が生じているようだ。

症例別では昨年は「円形脱毛症」が17万7371人で全体の72％を占めた。男性型脱毛症は2万5776人、その他脱毛は3万1395人だった。

脱毛とは毛髪老化の過程でもあり、症状がひどくなる前に備えをするよう専門家は呼びかけている。1日に50－100本の髪の毛が抜けるのは正常だが、100本以上抜けた場合は脱毛とされる。前髪が後ろに比べて細くなり、以前に比べて頭皮が脂っこくなった場合も脱毛の初期症状とされている。

専門家によると、脱毛予防には喫煙、酒の飲み過ぎ、不規則な睡眠などを避け、有酸素運動を習慣化し適正体重を維持することが重要だという。