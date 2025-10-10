ＳＫハイニックス株　創立記念日に最高値＝時価総額３３兆円超え

【ソウル聯合ニュース】韓国半導体大手、ＳＫハイニックスが創立４２年を迎えた１０日、同社の株価が上場来高値となる４２万ウォン（約４万５０００円）を突破し、時価総額が初めて３１０兆ウォン（約３３兆４０００億円）を超えた。これを受け、同社を擁するＳＫグループの時価総額も４００兆ウォンを超えた。韓国取引所が伝えた。

半導体需要回復に対する期待感と高性能半導体「広帯域メモリー（ＨＢＭ）」市場での主導権、対話型生成人工知能（ＡＩ）「チャットＧＰＴ」を開発した米オープンＡＩとの提携などが後押ししたとみられる。

ＳＫハイニックス株はこの日４２万６０００ウォンで寄り付き、一時４４万ウォンに迫る４３万９００ウォン台まで値を上げた。終値は４２万７０００ウォンだった。

ＳＫハイニックスの時価総額は６月に初めて２００兆ウォンを超えてから約４カ月で３００兆ウォンを突破した。昨年末の１２６兆６０００億ウォンから１８０兆ウォン以上上昇した。

２０１２年にＳＫグループの傘下に入ったＳＫハイニックスは、買収直前の２０１１年の時価総額が約１３兆ウォンだったが、２１年１月には１００兆ウォンを超えた。同年３月に１１０兆ウォンまで上昇したものの、半導体不況により２３年３月には５５兆ウォン台に下落した。

その後、ＳＫハイニックスはＨＢＭなど利益率が高い製品を中心とした製品開発を進め、ＡＩ向け半導体のリーディングカンパニーとしての足場を固めた。

最近では次世代製品「ＨＢＭ４」の量産体制を構築したほか、オープンＡＩとの提携などが報じられ、株価上昇を後押しした。

ＳＫグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長とオープンＡＩのアルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）は１日、ソウルで面会し、ＡＩ向けのデータセンターに使う半導体メモリー「ＤＲＡＭ」の供給に関する意向書などを締結した。

これを受け、ＳＫグループは、オープンＡＩがソフトバンクグループ（ＳＢＧ）やオラクルと共に進めるＡＩ普及に対応するインフラ整備計画「スターゲート」にパートナーとして参加することになり、ＳＫハイニックスは同計画に必要な月産９０万枚のＤＲＡＭの調達に対応する生産体制を構築する予定だ。

現在、ＨＢＭ市場で５０％以上のシェアを持つＳＫハイニックスは、米半導体大手エヌビディアをはじめとする世界の巨大ＩＴ企業にＨＢＭを供給している。