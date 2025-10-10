中朝が陸路郵便配送を再開　経済協力強化への布石か

【北京聯合ニュース】中国国家郵政局は１０日、同国の遼寧省丹東と北朝鮮の新義州を陸路で結ぶ郵便物の配送が９月２５日から公式に再開されたと発表した。

中国国家郵政局は両国を陸路で結ぶ郵便物配送の再開について、「両国人民の郵便物往来により多くの便宜を提供するだろう」と強調した。

中朝国境を流れる鴨緑江を境とする新義州と丹東は両国の人的・物的交流の中心地としての役割を担ってきた。

しかし、新型コロナウイルス感染拡大により北朝鮮が２０２０年に国境を閉鎖したことで行き来は途絶え、往来の拡大に向けて建設した「新鴨緑江大橋」はまだ開通していない。中朝は２２年に貨物列車の運行を再開した後も、老朽化した「鴨緑江鉄橋（中朝友誼橋）」をそのまま利用している。

北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）は先月４日（現地時間）、訪問先の中国・北京で習近平国家主席と会談し、「両国が互恵的な経済貿易協力を深化させ、より多くの成果を得ることを願う」と述べ、経済分野での協力強化を強調した。

郵便物配送の再開がこのタイミングで発表されたことで、新鴨緑江大橋の開通や中国人の北朝鮮団体観光の再開など、経済交流活性化に向けた動きが早まる可能性が生じたとの見方も出ている。