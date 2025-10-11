左派なら良識派で右派なら極右扱いされる韓国芸能界、地方営業を干された保守系お笑いタレントが覚悟の法廷闘争

韓国野党・国民の力のメディア法律団が、ユーチューバー兼お笑いタレントのキム・ヨンミン氏に対して法律上の支援をすることを決めた。国民の力メディア法律団が10日に明らかにした。

これは、あるメディアが先日、「釜山市江西区の金亨燦（キム・ヒョンチャン）区長はキム・ヨンミン氏の会社にイベント関連の仕事の3分の1を集中的に与えていた」と報道したことがきっかけで明らかになったものだ。

同党メディア法律団は「この報道以降、共に民主党の議員たちは自治体に対してキム・ヨンミン氏関連資料を一斉に要求した。このため、キム・ヨンミン氏は現在、仕事が全くない状態となった。さらに、一部メディアはキム・ヨンミン氏の知人についても、仕事を発注した地方自治体担当部署に電話をかけて圧力を加えた」と述べた。

そして、「キム・ヨンミン氏に関する報道は、正常な契約を不適切な特別扱いに仕立て上げた悪意のある歪曲（わいきょく）報道である可能性がある。これによってキム・ヨンミン氏が受けた被害は相当なものだ。これを放置すれば、地方選挙を前に類似の事例が発生する懸念があると判断し、キム・ヨンミン氏に関して法律上の支援をすることになった」と説明した。その上で、「国民の力は党員と支持者に対する『極右呼ばわり』を座視しない」と述べた。

キム・ヨンミン氏は6日、本紙のユーチューブ・チャンネルに出演し、「左派芸能人は概念芸能人（社会問題に関心を持ち、自身の意見を述べる芸能人）として称賛され、右派芸能人は政治偏向的だと批判する一部メディアの二重規範（ダブルスタンダード）を改善するため、法的闘争に出ることにした。これは私自身ではなく、将来の世代のための闘争でもある」と表明していた。キム・ヨンミン氏は2023年に国民の力デジタル政党委員長を務め、現在は離党している。

イ・ガヨン記者