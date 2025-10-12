韓国の２０代人口　初めて７０代以上を下回る

【ソウル聯合ニュース】深刻な少子化が続く韓国で２０代人口が減少し、７０代以上の人口を下回ったことが１２日、分かった。良質な雇用が減っている中、経験者を優先する傾向が加わり、経済の活力低下と人口構造問題に関する懸念が高まっている。

国家データ処の人口住宅総調査の結果によると、２０２４年の２０代の人口は前年より１９万３０００人減った６３０万２０００人だった。減少幅は１０歳未満（１９万２０００人減）や４０代（１６万９０００人減）を上回り、全年齢層で最も大きかった。２０代の人口は２０年に７０３万人でピークを迎えた後、４年連続で減少している。

２４年の７０代以上の人口は６５４万３０００人で、２０代を超えた。２０代人口が７０代以上の人口を下回るのは１９２５年の統計開始以来初めて。２０代人口は成人の年齢層で数が最も少なくなった。

年齢層別では５０代が８７１万３０００人で最も多く、４０代（７８０万９０００人）、６０代（７７９万１０００人）などと続いた。

２０代は労働市場でも存在感が弱まっている。今年８月の２０代の就業率は６０．５％で、前年比で１．２ポイント下落した。２４年８月（６１．７％）から１２カ月連続で下落または横ばいが続いている。

今年８月の２０代の失業率は５．０％となり、１．０ポイント上昇した。８月としては２２年（５．４％）以来の高水準となる。

大企業が経験者を好み、新規採用より中途採用を増やしたことで２０代の就職先が減っていることが影響したとみられる。

韓国経済人協会が売上高上位５００社を対象に実施した調査によると、２４年の大卒の新入社員の２８．１％は経験者だった。前年より２．３ポイント増加している。

社会全体で２０代の存在感が低下し、韓国経済の活力が失われているとの懸念が出ている。２０代が社会に定着しにくくなれば、婚姻件数の減少や出産回避などにつながり、人口問題がさらに深刻化する恐れがあるとの観測もある。