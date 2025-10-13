F1韓国再上陸、デモ走行で入場券3万枚売り切れ…興行惨敗だった12年前の霊岩から状況一変

世界最大のモータースポーツ、フォーミュラワン（F1）のマシンが12年ぶりに韓国のサーキット（カーレース場）を駆け抜けた。F1メルセデス-AMG・ペトロナス所属のドライバー、バルテリ・ボッタス（36）＝フィンランド＝が12日、2022年に実際にF1レースに使われた車で京畿道竜仁市エバーランドのスピードウェイにあるトラックを走った。モータースポーツ・ファンをターゲットにした「Peaches Run Universe（ピーチス・ラン・ユニバース）2025」というイベントで、3回にわたってサーキットを4－5周する「ショーラン（デモ走行）」を披露した。実際のレースではなかったが、F1カーがエンジンの爆音を立てながら矢のように通り過ぎるたび、ものすごい歓声が沸き起こった。韓国のサーキットをF1マシンが走ったのは、2013年に全羅南道霊岩郡の韓国インターナショナルサーキット（霊岩サーキット）で行われたF1コリア・グランプリ以来だ。

【写真】2010年に全羅南道霊岩郡で開催された「F1コリア・グランプリ」

同日は早朝からサーキット周辺に長い列ができた。少しでもF1カーがよく見える場所を先取りしようという「オープンラン」のための行列だった。ガレージに展示のF1カーを見ようとする人々も殺到、間接的にF1ドライバー体験ができるシミュレーターも人々でごった返した。入場券約3万枚は前売りが始まるやいなや売り切れた。

韓国のモータースポーツ関係者らは「2010年から2013年まで霊岩サーキットでF1グランプリが開催された時と比べると、ファン層が厚みを増したのはもちろん、F1に対する理解度が見違えるほど変わった」と口をそろえる。モータースポーツのインフラが厳しい状況の中、無理やり推進されたF1コリア・グランプリは興行的に惨敗し、結局4年で開催されなくなった。

しかし、最近は韓国におけるF1の地位が見違えるほど変わった。動画配信サービス「ネットフリックス」のF1ドキュメンタリー『FORMULA 1 栄光のグランプリ』シリーズが人気を呼んでいるほか、「クーパン・プレイ」のF1生中継でファンの裾野が広がった。今年公開されたブラッド・ピット主演映画『F1／エフワン』のヒットもF1人気に火をつけた。

こうしたムードの中、韓国で再びF1グランプリを開催しようとする動きが現れた。仁川市では松島国際都市に市街地サーキットを作ってF1大会を招致する計画を進めている。メルセデスF1チームのトト・ウォルフ代表は「F1は交流サイト（SNS）をよく見る若い女性たちの人気が増えた。SNSの結びつきが強い韓国でF1が再び開催されるとしたら素晴らしいだろう」と語った。

今回韓国を訪れたF1ドライバーのボッタスは全盛期にメルセデスで「レジェンド」ルイス・ハミルトンとペアを組んだ選手だ。通算10回というF1グランプリ優勝歴があり、来年F1に新たに参加するキャデラック・チームの正規ドライバーとして合流する予定だ。F1デビューした2013年、霊岩サーキットを訪れたボッタスは「韓国のファンはF1について以前より多くのことを知り、たくさん応援してくれるようになったと思う」と語った。

竜仁＝キム・ヨンジュン記者