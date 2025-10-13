韓国の抗生物質使用量　ＯＥＣＤ「ワースト２位」＝適正使用へ取り組みも

【ソウル聯合ニュース】韓国の抗生物質使用量が経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟国の中でも多く、対策が急がれている。

韓国疾病管理庁や先ごろ発表された経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の保健医療統計などによると、２０２３年の韓国の人口１０００人、１日あたりの抗生物質使用量（ＤＩＤ）は３１．８ＤＩＤで、ＯＥＣＤ加盟国のうち２番目に多かった。ＯＥＣＤ平均（１８．９ＤＩＤ）の約１．４倍で使用量が４番目に多かった２２年（２５．７ＤＩＤ）より状況がさらに深刻化した。

世界保健機関（ＷＨＯ）は１９年に薬剤耐性を世界の健康に対する１０大脅威の一つに挙げた。抗生物質が効かない菌に感染すると治療が難しくなり、入院期間や治療費の増加、ひいては死につながる恐れもある。免疫力の低い高齢者や子どもにとっては致命的だ。

こうした危機に対応するため疾病管理庁は２４年１１月から抗微生物薬適正使用支援プログラム（ＡＳＰ）テスト事業を開始した。ＡＳＰは、抗生物質の処方が必要な場合に限り最適の薬品が正確な容量と期間を守りながら使用されるよう体系的に管理するプログラムで、抗生物質の使用を減らし、薬剤耐性菌の増加を防ぐことで患者の治療効果を高めることが目標だ。