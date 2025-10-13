縦読み漫画のワールドフェス　ソウルで１９日開幕

【ソウル聯合ニュース】韓国文化体育観光部と韓国コンテンツ振興院は１３日、「２０２５ワールドウェブトゥーンフェスティバル」が１９～２２日にソウル・ロッテタウン蚕室一帯で開催されると発表した。

今年で２回目を迎える同フェスティバルは、世界市場でウェブトゥーン（縦読み漫画）発祥国としての韓国の地位を強化するほか、ウェブトゥーン産業従事者の誇りを高める狙いもある。入場無料。

ウェブトゥーンの始まりから未来までを垣間見ることができる特別企画展をはじめ、ウェブトゥーンを原作とするアニメ作品の上映会、ドローイングショー、作家サイン会、「声優ナム・ドヒョンのライブダビングショー」などがロッテワールドアイスリンクで開かれる。

複合映画館（シネコン）、ロッテシネマのワールドタワー店では「テロマン」「シャーク」「梨泰院クラス」などドラマや映画、アニメに映像化されたウェブトゥーン作品の作家が参加するトークイベントが開かれ、フェスティバル最終日の２２日には「２０２５ワールドウェブトゥーンフェスティバル・アワード」も開催される。

１６～２６日にはロッテワールドモールでウェブトゥーンポップアップストアも開設され、多様な商品を展示・販売する予定だ。