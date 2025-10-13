韓国当局　ウォン急落で１年半ぶり「口先介入」　

【世宗聯合ニュース】米中貿易摩擦の再燃などの影響で韓国の通貨ウォンが対ドルで急落し、１ドル＝１４３０ウォン（約１５２円）を突破したことを受け、韓国通貨当局は１３日、口先介入に乗り出した。

企画財政部と韓国銀行（中央銀行）はこの日、共同で記者団に送ったメールで「外国為替当局は最近の対内外の要因によりウォンの変動性が拡大する過程において、市場の偏りの可能性などに警戒感を持って綿密にモニタリングしている」と説明した。

口先介入は、保有する外貨などを売買する直接介入とは異なり、市場に介入するというメッセージを発することで為替レートの乱高下を抑える政策手段。企画財政部と韓国銀行の共同口先介入は、中東情勢の緊迫化によりウォン安・ドル高傾向が進んだ昨年４月中旬以来１年半ぶりに実施された。

この日のソウル外国為替市場で、ウォンの対ドルの為替レートは前営業日比９．０ウォン安の１ドル＝１４３０．０ウォンで寄り付き、直後に１４３４．０ウォンまで下落。５月２日（１４４０．０ウォン）以来約５カ月ぶりのウォン安水準を記録した。

為替レートはその後、韓国通貨当局の口先介入を受けて１ドル＝１４２７～１４２８ウォンまで上昇した。

トランプ米大統領は１０日、中国がレアアース（希土類）の輸出規制を強化したことに対抗して来月１日から中国に１００％の追加関税をかけると表明した。