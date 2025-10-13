日本アニメ映画「チェンソーマン」　週末興行１位＝韓国

【ソウル聯合ニュース】韓国映画振興委員会が１３日に発表した集計によると、日本のアニメ映画「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」が週末の１０～１２日に観客約３２万４０００人を動員し、週末の興行ランキング１位を記録した。

同作は韓国で９月２４日に公開され、観客動員数は累計１８３万６０００人を超えた。

秋夕（チュソク、旧暦８月１５日）の連休初日だった今月３日に公開され興行１位を維持してきた韓国映画「ボス」（原題）は約３０万７０００人の観客を動員し２位に転落した。累計観客動員数は約２０３万６０００人で２００万人を突破した。

３位はパク・チャヌク監督の新作映画「仕方がない」（原題、９月２４日公開）で、約１８万６０００人を動員した。累計観客動員数は２３６万人を超えた。

前売り率でも「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」が１３日午前９時現在、２８．４％で首位を走っている。２位は１６日に公開される日本のアニメ「呪術廻戦」の「劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折」で１０．６％。

韓国で今年公開された映画のうち３番目に累計観客動員数５００万人を達成した「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」に続き、既にファン層が厚い日本アニメの劇場版作品が躍進している。