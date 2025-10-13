韓国外交部「ＡＰＥＣウイークにトランプ氏訪韓」　首脳会議は欠席する可能性　

【ソウル聯合ニュース】韓国の外交部は１３日、トランプ米大統領が２７日から来月１日までのアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議ウイークに訪韓し、出席可能な会議に参加するとして、「参加国の首脳と意味のある外交日程を持つことが予想される」と明らかにした。

トランプ大統領の韓国滞在が短期間となり、李在明（イ・ジェミョン）政権の実用外交に支障が出るとの一部報道に反論した。

外交部は李在明大統領が８月にワシントンを訪問して構築された両首脳の信頼や友好関係に基づき、韓米首脳会談も開かれる予定だと明らかにした。また、トランプ大統領が訪韓すれば、李政権発足から５カ月で韓米首脳の相互訪問が実現するとし、「こうした意味に見合う礼遇や充実した日程を準備している」と説明した。

韓米両政府はトランプ大統領が２９日から２日間の日程で訪韓する方向で調整を進めているようだ。ＡＰＥＣ最高経営責任者（ＣＥＯ）サミットなど一部の行事に出席し、３１日から２日間行われる首脳会議の本会議は欠席する可能性が高い。

外交部は「ＡＰＥＣ議長国としてアジア太平洋地域の未来の共同繁栄に向けた協力のメッセージを発表できるよう、ＡＰＥＣ加盟国と協議を続けていく」と強調した。