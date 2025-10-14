アニメ映画「チェンソーマン」　韓国で興行１位＝主題歌も異例のヒット

【ソウル聯合ニュース】日本のアニメ映画「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」が韓国で話題作を押しのけて秋夕（チュソク、旧暦８月１５日）連休明けの週末に興行ランキング１位を記録した。主題歌も韓国の音楽チャートでＪ－ＰＯＰとしては異例のヒットとなっている。

韓国では日本のアニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」も累計観客動員数５００万人を突破しており、既に厚いファン層を持つ日本アニメの劇場版作品が躍進している。映画評論家のユン・ソンウン氏は「これまでアニメは一部の観客にのみ届く文化だったが、動画配信サービスの影響でアクセスが容易になったことでファンを映画館に呼び寄せている」と分析した。

先月２４日に公開された「チェンソーマン」は公開初週にパク・チャヌク監督の新作映画「仕方がない」（原題）に続く２位となったが、秋夕連休中は連休初日の今月３日に公開された韓国コメディー映画「ボス」（原題）が１位を維持し、「チェンソーマン」は３位に後退した。しかし、口コミで話題となり、週末の１０～１２日に観客約３２万４０００人を動員しトップに立った。累計観客数は１８３万６０００人を超えた。１３日午後４時時点の前売り率でも「チェンソーマン」が２４．３％で首位を走っている。

同作を配給するソニー・ピクチャーズの関係者は、ＩＭＡＸや４ＤＸ、ドルビーシネマなどの高付加価値のスクリーンの観客が「チェンソーマン」の観客全体の１６％に上ると指摘。こうしたスクリーンで何度も観賞する観客がヒットをけん引していると説明する。

一方、映画のヒットで日本の人気歌手、米津玄師が歌う主題歌「ＩＲＩＳ ＯＵＴ」も韓国で人気を集めている。先月１５日リリースの同曲は韓国最大の音楽配信サイト、メロンのチャート「トップ１００」で今月１３日午前０時に６位に浮上。これまで最高だったｉｍａｓｅの「ＮＩＧＨＴ ＤＡＮＣＥＲ」の１７位を抜き、日本アーティストの最高記録を更新した。

メロンのトップ１００で１０位以内に入るのはＫ－ＰＯＰスターでも容易ではない。発売からわずか１カ月のＪ－ＰＯＰがトップ１０入りするのは映画の人気を裏付けるものだ。動画投稿サイト「ユーチューブ」の今週の「人気の曲トップ１００－韓国」でも「ＩＲＩＳ ＯＵＴ」が首位に立つ。

音楽評論家のイム・ヒユン氏は「アニメやＪ－ＰＯＰといった日本文化がサブカルチャーからメインに近づきつつあるようだ」と分析した。