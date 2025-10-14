韓国閣僚　カンボジア駐在の警察官増員示唆＝現地で誘拐事件相次ぐ

【ソウル聯合ニュース】韓国の尹昊重（ユン・ホジュン）行政安全部長官は１４日、国会行政安全委員会が同部に対し行った国政監査に出席し、カンボジアで韓国人を狙った誘拐や監禁・拷問などの事件が相次ぐなか、尹錫悦（ユン・ソクヨル）前政権では人事効率化のため同国に駐在する警察官の増員要請が受け入れられなかったとする指摘について「今年も（カンボジア警察駐在官の）増員要請があり、積極的に応じる計画」と述べた。

同委員会に所属する与党「共に民主党」の楊富男（ヤン・ブナム）議員によると、カンボジアで発生した韓国人の誘拐・監禁事件は２０２３年の２１件から昨年は２２１件へと１０倍以上に急増した。今年は上半期だけで２１３件となっており、年末には４００件を超えると予想される。

楊議員は、尹錫悦政権が世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の依頼でカンボジアでの政府開発援助（ＯＤＡ）を支援したにもかかわらず、国民や現地の韓国人の命と安全に直結する駐在官の要請は断ったと批判した。

これに対し、尹長官は「タイやフィリピン、ベトナムに設置されている『コリアンデスク』（相手国の警察当局に派遣され、韓国人を対象にした犯罪を担当する警察官）をカンボジアにも設置して国民を犯罪から守るよう（大統領から）特別指示があり、それに従い執行している」と説明した。

コリアンデスクは１２年にフィリピンに初めて設置され、３人が活動中だ。タイにも韓国の警察官２人が派遣されている。