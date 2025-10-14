韓国発キャラ「ベイビーシャーク」１０周年　ユーチューブで世界１位独走＝再生１６０億回超

【ソウル聯合ニュース】幼児・子ども向け教育ブランド「ピンキッツ」を展開する韓国コンテンツ企業のザ・ピンクフォンカンパニーは１４日、人気キャラクター「ベイビーシャーク（サメのかぞく）」の誕生１０周年を迎え、これまでの成果を紹介するスペシャルコンテンツを公開した。

ベイビーシャークは２０１５年に動画投稿サイト「ユーチューブ」の童謡シリーズとして誕生し、動画「Ｂａｂｙ Ｓｈａｒｋ Ｄａｎｃｅ」を皮切りにコンテンツが世界２４４カ国・地域、２５の言語で提供され、韓国コンテンツとしては異例の世界的なブームを巻き起こした。

「Ｂａｂｙ Ｓｈａｒｋ Ｄａｎｃｅ」は今月時点でユーチューブで再生回数１６０億回を超え、４年１１カ月連続で再生回数１位を記録中だ。ザ・ピンクフォンカンパニーは「世界の人口８０億人が２回ずつ視聴したのと同等の規模だ」と紹介した。

ユーチューブはザ・ピンクフォンカンパニーの代表的な知的財産（ＩＰ）のベイビーシャークについて「クリエーターがプラットフォームを通じてグローバルコミュニティーとつながり、文化的アイコンに成長した代表的なケース」と分析した。

その上で成功の秘訣（ひけつ）として、▼ユーチューブというグローバルな舞台を基盤にコンテンツが全世界に急速に拡散▼繰り返されるメロディーと踊りやすい振り付け▼チャレンジ動画などユーザーが制作した１０万件を超えるコンテンツ▼家族で楽しめるコンテンツ――などを挙げた。