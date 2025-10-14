カンボジアで安否の確認取れない韓国人は約８０人＝韓国政府

【ソウル聯合ニュース】カンボジアで韓国人を狙った誘拐や監禁などの事件が相次いでいることを巡り、韓国外交部の当局者は１４日、カンボジア入国後に安否の確認が取れていない韓国人は約８０人と明らかにした。

カンボジアに入国した韓国人のうち、家族や知人などと連絡が途絶えたり、監禁されたりしたという通報があったのは昨年が２２０人、今年１月から８月までが３３０人で、このうち昨年の２１０人と今年の約２６０人については、現地警察による救出、自主的な帰国、連絡再開などで解決済みとされた。

昨年の１０人と今年の約７０人の計約８０人が依然として安否の確認が取れていないことになるが、これは外交部が受け付けた届け出に基づくもので、韓国内で警察が受け付けた通報と重複している可能性もあるという。

警察はカンボジア入国後の韓国人の失踪や監禁に関する届け出が昨年からこれまで１４３件あり、このうち５２件が未解決と発表している。

韓国外交部はミャンマー、ラオス、タイの国境地帯「ゴールデントライアングル」で韓国人を狙った詐欺事件などが多発したことを受け、昨年初めに同地域を旅行禁止地域に指定。これにより犯罪組織はカンボジアに拠点を移したとみられている。

カンボジアでの韓国人の監禁被害の届け出は２０２２年が１人、２３年が１７人にとどまっていたが、ゴールデントライアングルへの旅行が禁止された昨年は２２０人に急増した。

カンボジアの一部地域は現在、旅行自粛地域に指定されている。現地を訪問する韓国人観光客が年間２０万人程度、現地で暮らす韓国系住民も約１万人いるため、旅行客や居住者が少ないゴールデントライアングルのように旅行禁止までには至っていない。

大統領室は同日、カンボジアに対する旅行警報の引き上げを検討すると明らかにした。