カンボジアで相次ぐ韓国人誘拐事件　１５日に対応チーム派遣＝韓国政府

【ソウル聯合ニュース】韓国政府はカンボジアで韓国人を狙った誘拐や監禁・拷問などの事件が相次いでいることを受け、１５日に金珍我（キム・ジナ）外交部第２次官を団長とする「政府合同対応チーム」を現地に派遣することを決めた。大統領室のキム・ナムジュン報道官は１４日の記者会見で、同日午前に李在明（イ・ジェミョン）大統領が主宰した閣議でこのような内容が議論されたと伝えた。

対応チームには外交部のほか、警察庁と情報機関・国家情報院が参加する予定だ。

警察庁の朴星柱（パク・ソンジュ）国家捜査本部長もチームの一員としてカンボジアに向かい、韓国人大学生が現地の犯罪組織に拉致され、拷問された末に死亡した事件についてカンボジア当局と共同調査に乗り出すとともに、事件に関与した容疑で当局に拘束された韓国人の送還計画を協議する。

警察庁は東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）加盟国で発生する韓国国民の誘拐・監禁などの事件に対応するため国際協力協議体の発足を主導し、合同作戦を展開する計画だ。

犯罪を防ぐための取り組みも強化し、カンボジア内の犯罪多発地域に対する旅行警報の引き上げを検討するほか、カンボジア大使館に駐在する警察官の増員を含む人材補強を推進する。

韓国国内では１０月を特別通報期間とし、被害事例の取りこぼしを防ぐ方針だ。