カンボジアで拘束の韓国人６３人　１カ月以内の送還推進＝警察庁

【ソウル聯合ニュース】韓国警察庁は１４日、カンボジアの犯罪組織から国民を守るため総力を挙げて対応するとし、犯罪に加担してカンボジア当局に拘束されている韓国人６３人全員を１カ月以内に韓国に送還する計画を明らかにした。

国際刑事警察機構（ＩＣＰＯ）から身柄拘束を求める「赤手配」が出されている者を優先して送還する方針という。

韓国人を対象にした犯罪を担当する警察窓口「コリアンデスク」をカンボジアに設置するための高官協議も当初予定の２３日から２０日に前倒しして開催する。

そのほかにも、カンボジアで横行している雇用詐欺や電話詐欺の実態を案内し警戒を呼び掛けるため、仁川国際空港の出国ゲートに警察官を配備し、犯罪を未然に防ぐ。

国家捜査本部内には捜査企画調整官を団長とする「カンボジア内の韓国人対象犯罪総合対応団」を設置する。

同対応団はカンボジアへの誘引などに関する情報を収集し、出国を誘導するオンライン掲示物を監視する一方、国内の暴力団の関与についても調査する。

カンボジアで発生する韓国人を対象とした犯罪の全数調査にも乗り出す。

外交部に届け出て、警察には通報していない事件が８月末時点で２５５件あり、これを全て調査する方針だ。