サッカー：ブラジル相手に日本が大金星、強豪パラグアイ戦勝利にも複雑な韓国ファン

サッカーの韓国代表チーム（国際サッカー連盟〈FIFA〉ランキング23位）が14日、ソウル市麻浦区のソウル・ワールドカップ・スタジアムで、パラグアイ代表チーム（同37位）と国際Aマッチ親善試合を行い、2－0で勝ったが、一部のサッカーファンから批判の声が寄せられている。4日前に韓国に大勝したブラジルに、日本が同日行われた試合で勝ったからだ。

洪明甫（ホン・ミョンボ）監督率いる韓国は同日の試合で、前半15分に厳智星（オム・ジソン）の先制ゴール、後半30分に呉賢揆（オ・ヒョンギュ）の追加ゴールが決まり、パラグアイに2－0で勝った。韓国は同日の勝利により、12月の2026年北中米ワールドカップ（W杯）本大会組み合わせ抽選会で有利なポット2をキープする可能性が高まった。

しかし同日、東京で行われた国際Aマッチの親善試合で、日本（同19位）は、4日前に韓国を5－0で破ったブラジル（同6位）に勝利した。この日、日本はブラジルに前半で2ゴールを許したのにもかかわらず、後半に3ゴールを決め、劇的な逆転勝ちをした。

パラグアイ戦の勝利を知らせる大韓サッカー協会のインスタグラム投稿には、約1時間で800件を超えるコメントが寄せられた。だが、その多くは協会と洪明甫監督を批判する内容だった。

コメントを寄せた人々は「日本はブラジルと戦って3－2で勝ったのに、（韓国は）たかがパラグアイに勝って喜んでいるのか」「日本3－2ブラジルVS韓国0－5ブラジル、こうなった原因は何なのか」「韓国がパラグアイに2－0で勝ったことより、日本がブラジルに3－2で勝ったことのほうに興味がある」などと書いている。

だがその一方で、「それでも勝ったのだから良かった」「韓国の試合になぜこんなコメントをするのか分からない」「サッカーは相対的なものなだから、日本がブラジルに勝っても負けても関係ない」などの反応もあった。

洪明甫監督は試合後のインタビューで、「ブラジルに0－5と大敗した後、選手たちは心理的に大きな困難を抱えていたはずだが、それを克服したというのが最大の成果だ。今回の10月の2連戦はW杯本大会第1戦・第2戦のシミュレーションという気持ちで臨んだ。第1戦で強豪チームと対戦した後、第2戦にどう臨むか準備しようと思った」と説明した。

キム・ミョンイル記者