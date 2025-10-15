ＡＰＥＣ首脳会議の開催迫る　開催地の韓国・慶州で準備大詰め

【安東、慶州聯合ニュース】韓国南東部・慶尚北道慶州市で開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議を約２週間後に控え、現地では準備が大詰めを迎えている。

李喆雨（イ・チョルウ）慶尚北道知事と朱洛栄（チュ・ナクヨン）慶州市長は１５日、宿泊施設やシャトルバス、飲食店など各分野の準備状況を視察した。

両氏は慶州市内のソノカームホテルで開かれた「ＡＰＥＣ協力宿泊施設認証牌除幕式」に出席し、関係者らを激励した後、シャトルバスに試乗。座席のヘッドレストにあるＱＲコードを利用して運行情報を確認し、ラッピングバスの外観や内装などを点検した。

ベニキアスイスローゼンホテルでは、携帯用通訳翻訳機と客室の状態を確認した。両氏は保健環境研究院、消防当局など関係機関と共に、「客室点検チェックリスト」に沿って客室内の清掃状況や消火器、火災感知器などの安全項目を点検した。

また、イスラム教の戒律にのっとったハラル飲食店を訪れ、調理施設や祈祷室、トイレなどを視察。ＡＰＥＣ首脳会議の期間中に提供されるメニューを試食した。

この飲食店は南部・釜山でハラル飲食店を営むシェフが運営し、期間中に朝食、昼食、夕食をビュッフェ形式で提供する予定だ。

朱市長は「慶尚北道とワンチームで首脳会議の成功に向け全ての行政力を投入する」とし、「加盟国の代表団が慶州での良い思い出と感動を持って帰れるよう、残りの期間も市民と共に準備に最善を尽くす」と強調した。