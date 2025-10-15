GDP成長率予想5.3％の台湾、1％の韓国をさらに引き離す

世界的な半導体ファウンドリー（受託製造）企業である台湾積体電路製造（TSMC）などがけん引する台湾の今年の経済成長率は5％台前半から半ばに達するとの予想が示された。内需低迷などで1％前後の低成長にとどまると予想される韓国との差が広がりそうだ。

国際金融センターによると、9月末時点で海外投資銀行8行による今年の台湾の経済成長率予測値は平均5.3％だった。8月末時点の予測値（4.5％）を0.8ポイント上回った。これは台湾行政院主計総処（統計局）による最近の予測値（4.45％）と比べても約1ポイント高い。

野村証券は台湾の成長率予測値を8月の4.6％から9月には6.2％に、JPモルガンは5.8％から6.1％に、バンクオブアメリカ・メリルリンチは3.5％から5.2％に、シティは3.5％から4.4％に、HSBCは3.3％から5.7％にそれぞれ上方修正した。バークレイズ、ゴールドマンサックス、UBSは従来の予測値を維持したが、いずれも5％台の高成長を見込んでいる。

投資銀行による強気の予想は、台湾の半導体輸出が活況を呈しているためだ。世界的な人工知能(AI)ブームと高性能半導体の需要増に支えられ、TSMCを中心に対米半導体の輸出が大幅に増え、成長をけん引している。台湾の8月の輸出は584億9000万ドルで月次ベースで初めて韓国（584億ドル）を上回り、第2四半期の成長率は前年同期比8.01％の高い伸び示した。投資銀行は来年の台湾の成長率予測値も8月末時点の2.1％から9月末には2.3％に改めた。

一方、投資銀行8行による今年の韓国の成長率予測値は平均は1.0％で、辛うじて0％台への転落を免れた。先月国際通貨基金（IMF）と経済協力開発機構（OECD）は、今年の韓国の成長率をそれぞれ0.9％、1.0％と予想した。投資銀行8行による来年の韓国の成長率予測値は平均は1.8％だった。

郭彰烈（クァク・チャンリョル）記者