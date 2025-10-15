韓国国内の外国人犯罪者、約半数は中国国籍…出入国事犯も多数

最近韓国国内で発生した外国人犯罪のうち、中国人によるものが半数近くを占めるという集計結果が出た。

韓国国会法制司法委に所属する朴俊泰（パク・チュンテ）議員＝保守系野党「国民の力」＝が9日に韓国警察庁から受け取った資料「年度別外国人犯罪者数」によると、昨年の韓国における外国人犯罪者数は3万5296人で、このうち中国人は1万6099人、およそ45.61％に達した。

2021年においても外国人犯罪者の45.7％（1万5815人）は中国国籍で、22年は47.67％（1万6436人）、23年は47.05％（1万5403人）だったことが判明した。

今年は、6月までの時点で中国人による犯罪件数は7414件に上り、中国国籍者が韓国で1日およそ40件前後の犯罪を起こしたことになる。

不法滞在・不法就労・刑事犯などにより出入国管理法に違反する「出入国事犯」も中国人が多数を占めていることが確認された。

朴議員が法務部（省に相当）から受け取った資料「出入国事犯処理現況」によると、韓国における昨年の出入国犯罪のうち中国人によるものは3万783件で、全体の64.04％に上った。

2022年は2万9233件（79.64％）、23年は3万992件（67.04％）、今年は6月までの時点で1万4598件（62.42％）の中国人出入国犯罪が発生した。

イム・ヒウォン記者