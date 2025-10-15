「ケデハン」ＯＳＴ歌ったＥＪＡＥ　世界的ヒット「誇らしい」＝グラミー受賞に意欲

【ソウル聯合ニュース】「（人気の）実感がわきません。今もスケジュールがあまりに忙しくてこなす時間がないほどです。それでもうれしく、感謝の気持ちしかありません」――。

米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」に登場するＫ―ＰＯＰガールズグループ、ＨＵＮＴＲ／Ｘ（ハントリックス）の曲でルミのパートを歌った韓国系米国人の歌手兼作曲家、ＥＪＡＥ（イジェ）が１５日、ソウル市内で記者会見し、故郷に錦を飾った感想を語った。

韓国文化を広めたいという思いで同作に参加したというＥＪＡＥは、「米国では中国や日本を扱ったアニメが多く、幼い時は韓国がどこにあるのか知らない子どもたちも多かったです。そんな状況がとても腹立たしくて韓国語も一生懸命練習したので、良い結果が出てとてもありがたく、誇らしい気持ちです」と話した。

ＥＪＡＥとオードリー・ヌナ（ミラ）、レイ・アミ（ゾーイ）が歌った「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のオリジナル・サウンドトラック（ＯＳＴ）は、「Ｇｏｌｄｅｎ」が米ビルボードのメインシングルチャート「ホット１００」と英オフィシャル・チャート・カンパニーによる全英シングルチャート「トップ１００」でそれぞれ通算８回の１位を記録し、Ｋ―ＰＯＰとしては前例のない成功を収めた。

ＯＳＴ収録曲のうち「Ｇｏｌｄｅｎ」（作詞・作曲）をはじめ「Ｈｏｗ Ｉｔ'ｓ Ｄｏｎｅ」（作詞・作曲）、「Ｔａｋｅｄｏｗｎ」（編曲）、「Ｙｏｕｒ Ｉｄｏｌ」（作詞）を手掛けたＥＪＡＥは、Ｋ―ＰＯＰだけでなく韓国の全てが世界で広く知られており誇らしいとしながら「『あなたはどこの人？』と聞かれて韓国人だと言うと、皆が『Ｋ―ＰＯＰが好きだ』と話します」と説明した。

作品のヒットに支えられ、「Ｇｏｌｄｅｎ」は米音楽界最高の栄誉とされる「グラミー賞」の最優秀レコード賞や最優秀楽曲賞など多数の部門にエントリーした。

ＥＪＡＥは「とても（グラミー賞を）受賞したいです」とし、「歌をわざとポップにしました。ＨＵＮＴＲ／Ｘが実際に現実世界でデビューするように見せたい意図もありました」と明かした。

また、「今後Ｋ―ＰＯＰではａｅｓｐａ（エスパ）と一緒に作業したいです。（自分の曲が）よく似合いそうです」とし、「ＢＴＳ（防弾少年団）も大好きです。（一緒に仕事ができれば）とても光栄です。メンバーがとても格好よくて、ＪＵＮＧ ＫＯＯＫ（ジョングク）もとても歌が上手です」とラブコールを送った。