韓国　きょうのニュース（１０月１５日）

◇カンボジアで拘束の国民約６０人 今週末までの送還へ努力

韓国の魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安保室長は１５日、記者会見を開き、カンボジアで多数の韓国人が拘束されていることについて、「（現地当局の）取り締まりで検挙された韓国人犯罪容疑者約６０人の早期送還に優先順位を置いている」として、今週末までの送還を目指す考えを明らかにした。カンボジアではこのところ、韓国人を狙った誘拐や監禁などの事件が相次いでいる。カンボジアに拠点を置くボイスフィッシング（電話による金融詐欺）などの犯罪組織には多数の韓国人が監禁されており、一部は組織の犯罪行為に関与したとして捜査当局に拘束されている。

◇捜査機関トップら職務放棄で捜査対象に 海兵隊員殉職事故巡り

２０２３年７月に起きた海兵隊員殉職事故を捜査する特別検察官チームは１５日の記者会見で、捜査機関「高位公職者犯罪捜査処」（公捜処）の呉東運（オ・ドンウン）処長、李載昇（イ・ジェスン）次長、元捜査第３部長の朴石一（パク・ソクイル）氏について、職務放棄の容疑で立件し、強制捜査に踏み切ったと発表した。公捜処法によると、公捜処長は所属検事の犯罪容疑を知った場合、関連資料とともにこれを大検察庁（最高検）に通報しなければならないが、公捜処の捜査第２部長だった宋昌珍（ソン・チャンジン）氏が昨年国会で行った証言が偽証だったと刑事告発されたにもかかわらず、通報がなされなかったのは３氏に責任があるとみなされた。

◇失業手当の支給額 ８カ月連続で大台超え

雇用労働部が１５日に公表した資料によると、職を失った人に支給する失業手当の９月の支給額が１兆６７３億ウォン（約１１３５億円）となり、前年より１０．９％増えた。今年２月から８カ月連続での１兆ウォン超えで、過去最長を更新した。今年の支給額の累計は９兆６３０３億ウォンとなり１０兆ウォンに迫った。一方、求職者１人あたり何件の求人があるかを示す求人倍率は、同部が運用するプラットフォーム「雇用２４」で９月に０．４４倍となり、同月では２００４年に記録した０．４３倍以来の低水準となった。

◇大統領室高官と産業相が１６日に訪米 関税交渉で詰めの協議へ

大統領室の金容範（キム・ヨンボム）政策室長と金正官（キム・ジョングァン）産業通商部長官が１６日、米国との関税交渉の詰めの協議をするため、ワシントンを訪問する。両氏はラトニック米商務長官らと会談する見通しだ。両国は米国が韓国に対する相互関税を２５％から１５％に引き下げ、韓国は総額３５００億ドル（約５２兆９０００億円）の対米投資を行うことなどで合意したが、資金の具体的な運用方法を巡っては一致していない。

◇総合株価指数 史上最高値を更新

１５日の韓国株式市場で、総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）は前日比９５．４７ポイント（２．６８％）高の３６５７．２８と、史上最高値で取引を終えた。ＫＯＳＰＩは前日比１８．８３ポイント（０．５３％）高の３５８０．６４で寄り付き、上げ幅を広げて取引終盤には一時３６５９．９１まで値を上げた。前日も取引時間中に３６４６．７７まで上昇し、１０日に記録した取引時間中の史上最高値（３６１７．８６）を更新。その後急落して３５６１．８１で取引を終えたが、この日は取引時間中と終値のいずれも史上最高値を更新した。