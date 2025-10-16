ＳＫ会長離婚訴訟で審理差し戻し　１４００億円超の財産分与命令破棄＝韓国最高裁

【ソウル聯合ニュース】韓国大法院（最高裁）は１６日、大手財閥ＳＫグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長と妻、盧素英（ノ・ソヨン）氏の離婚訴訟の上告審で、原告（崔氏）が被告（盧氏）に財産分与として１兆３８０８億ウォン（約１４７０億円）と慰謝料２０億ウォンを支払うよう命じた二審判決を破棄し、審理をソウル高裁に差し戻した。ただ、慰謝料の金額については崔氏の上告を棄却し、２０億ウォンの支払いが確定した。

二審が盧素英氏の父である盧泰愚（ノ・テウ）元大統領がＳＫに約３００億ウォンの金銭支援を行ったと認めたのに対し、大法院は金銭の出所は盧泰愚氏が大統領在任中に受け取った賄賂だとする見方を示した。

また、盧泰愚氏が賄賂の一部である巨額の金銭を娘夫婦に渡し、これに関し口を閉ざすことで国の資金の追跡と追徴を不可能にした行為は社会秩序に反し、法の保護領域外にあると説明した。

さらに、二審が盧泰愚氏による金銭支援に盧素英氏の寄与があったとしたことは財産分与の割合の算定にも影響を及ぼしたとして、二審判決のうち財産分与の請求に関する部分を破棄し、高裁に差し戻した。

崔氏と盧素英氏は１９８８年９月に結婚し、３人の子どもをもうけたが、崔氏は２０１５年、メディアを通じて婚外子がいると告白。１７年に離婚調停を申し立てたが不成立となり、翌年に訴訟に発展した。離婚を拒んでいた盧氏は１９年１２月、一転して離婚に応じる意向を示し、反訴を起こした。

一審は２２年１２月、崔氏に対し慰謝料１億ウォンと財産分与として現金６６５億ウォンを支払うよう命じる判決を言い渡した。

しかし、二審は昨年５月、崔氏に慰謝料２０億ウォンと財産分与として１兆３８０８億ウォンを支払うよう命じ、崔氏が保有する株式会社ＳＫの株式は財産分与の対象ではないという一審の判断を覆した。財産分与額は約２０倍に増え、「世紀の離婚」と呼ばれた。

二審は、盧泰愚氏が賄賂として受け取った３００億ウォンがＳＫグループの成長の元手となったとして、盧泰愚氏と盧素英氏の貢献があったとの判断を示したが、崔氏側は金銭の伝達時期や方法が特定されていないとして大法院に上告していた。