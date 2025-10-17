韓国の９月失業率　２．１％で横ばい＝製造業・建設業など不振

【世宗聯合ニュース】韓国の国家データ処が１７日に発表した雇用動向によると、９月の失業率は２．１％で前年同月と同水準だった。失業者数は６３万５０００人で、前年同月比１万２０００人増加した。

９月の就業者数は２９１５万４０００人で、前年同月比３１万２０００人増加した。増加幅は昨年２月（３２万９０００人）以来１年７カ月ぶりの高水準を記録した。今年の増加幅は５月（２４万５０００人）を除いて毎月１０万人台だった。

産業別にみると、サービス業を中心に雇用の改善傾向が顕著に表れた。政府は、７月から給付が始まった「民生回復消費クーポン」が一定の効果を及ぼしたと分析した。

卸・小売業の就業者数は２万８０００人増加し、２０１７年１１月（４万６０００人）以来の高水準となった。宿泊・飲食店業の就業者数も２万６０００人増え、今年３月（５万６０００人）以来の高水準を記録した。

一方、製造業は６万１０００人減り、１年３カ月連続で減少。建設業も８万４０００人減った。

年齢別では、３０代（１３万３０００人増）と６０歳以上（３８万１０００人増）を除いた残りの年齢層でいずれも就業者数が減少した。なかでも若年層（１５～２９歳）は１４万６０００人減り、減少幅が最も大きかった。