李大統領支持率　１ポイント下落の５４％＝与党３９％・最大野党２５％

【ソウル聯合ニュース】世論調査会社の韓国ギャラップが１７日に発表した調査結果によると、李在明（イ・ジェミョン）大統領の職務遂行について「うまくやっている」と答えた人は５４％で、前回調査（９月２３～２５日実施）に比べ１ポイント下落した。「うまくできていない」と回答した人は３５％で、１ポイント上昇した。

調査は１４～１６日に全国の１８歳以上の１００１人を対象に実施された。

李大統領の職務遂行を肯定的に評価した理由のうち、最も多くの割合を占めたのは「経済・国民生活」で１６％だった。次いで「外交」（１５％）、「全般的によくやっている」（８％）、「意思疎通」「職務能力・有能さ」（いずれも７％）などだった。

否定的に評価した理由は「外交」が１８％で最も多かった。「親中政策・中国人の無ビザ入国」（８％）、「経済・国民生活」「独裁・独断」（いずれも７％）などと続いた。

韓国ギャラップは「外交、中国、不動産関連の指摘が否定的な評価に多く挙げられた」として、中国人団体観光客に対するビザ免除措置やカンボジアで韓国人の拉致・拘禁事件が相次いでいることなどが影響したと分析した。

政党支持率は革新系与党「共に民主党」が前回調査より１ポイント上がった３９％、保守系最大野党「国民の力」は１ポイント上昇した２５％だった。

「祖国革新党」と「改革新党」はいずれも３％、「進歩党」は１％だった。