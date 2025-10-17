現場検証？　共に民主議員ら、韓国大法院内で警備員の制止振り切り記念撮影・ショート動画撮影【独自】

韓国与党・共に民主党所属の国会法制司法委員会委員らが大法院（最高裁判所に相当）の現場検証を強行し、大法院庁舎で記念写真を撮影したことが分かった。野党・国民の力からは「不法な現場検証を強行し、大法院庁舎内をうろつきながら写真などを撮った」「遠足のような現場検証」などの批判が相次いだ。

【写真】撮影禁止区域で撮影に励む共に民主党議員たち

16日までの本紙の取材を総合すると、共に民主党と祖国革新党の議員らは15日に大法院の現場検証を口実に大法院庁舎内を見て回り、写真などを撮影した。議員らによる現場検証には補佐官らが同行しショート動画も撮影した。一部の補佐官らは法廷で動画撮影中に警備員から制止されたという。

共に民主党所属で国会法制司法委員長を務める秋美愛（チュ・ミエ）議員は15日午後12時ごろ「全員合意破棄差し戻し判決過程の正当性を点検する」として大法院の現場検証を行った。国民の力議員らは「三権分立が崩壊する瞬間だ」「違憲・違法な国政監査」などと反発した。しかし秋美愛委員長は大法院の千大燁（チョン・デヨプ）行政処長に案内を要求し、委員らは裁判所行政処長室がある大法院6階に向かった。委員らは行政処長室近くの彫像前に集まり記念写真を撮影した。互いに「先にどうぞ」と写真を勧める様子も見られたという。

共に民主党議員らは午後3時30分ごろから2階の大法廷と小法廷、9階の大法官執務室などを20分以上かけて見て回った。補佐官らも法制司法委員らに同行し、写真や動画の撮影を行った。警備員らが「動画撮影は禁止だ」と制止した時も「個人の用途で撮影するものではない」と言い返すなど激しいやりとりがあったという。

一部の共に民主党議員らは現場監査後に自らの個人ユーチューブ・チャンネルに関連動画を掲載した。秋美愛委員長も個人のユーチューブ・チャンネル「秋美愛TV」に「大法院の現場検証を行っています」と題した17秒のショート動画を掲載した。秋美愛委員長が千大燁・行政処長の案内を受けて大法院2階の大法廷を出て小法廷に向かう時の動画だ。自らの後援用銀行口座番号も掲載した。徐瑛教（ソ・ヨンギョ）議員は現場検証後に正門前で議員らと共にあいさつする動画を掲載し「大法院国政監査を終えて徐瑛教、秋美愛、金起杓（キム・ギピョ）」と書き込んだ。BGMはPSYの「チャンピオン」だった。

国民の力のナ・ギョンウォン議員は同日記者団の取材に「共に民主党議員らが大法院内部の隅々までうろついた」「ヒトラーがパリを占領し、エッフェル塔前で記念写真を撮影した様子が思い浮かんだ」と不快感を示した。

国民の力の朱晋佑（チュ・ジンウ）議員も同日、共に民主党議員らが大法廷の裁判官席に上がった様子を撮影した写真を公開し「司法を踏みにじった」と批判した。大法院の裁判官席は司法の象徴と認識されている。朱晋佑議員は「（共に民主党議員らは）司法の独立の象徴、大法廷の裁判官席に上った」「巨大民主党が権力者を無罪にするため司法を踏みにじる象徴的な場面だ」と指摘した。

イ・ヘイン記者