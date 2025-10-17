韓国化粧品の輸出額が過去最高　輸出先も過去最多に＝１～９月

【世宗聯合ニュース】韓国関税庁は１７日、今年１～９月の化粧品の輸出額が前年同期比１５．４％増加した８５億２０００万ドル（約１兆２７７２億円）となり、１～９月の過去最高を記録したと発表した。

７～９月期の輸出額は前年同期比１７．６％増の３０億ドルで、９四半期連続での増加となった。四半期ベースでも過去最高を記録した。

化粧品の輸出額は昨年１～３月期から四半期ベースでの過去最高を更新し続けており、急成長していると関税庁は説明した。

通常、１０～１２月期は前期より輸出が増えるため、今年も昨年に続き、年間の輸出額を更新するものとみられる。昨年は初めて年間１００億ドルを突破した。

今年１～９月の輸出額の割合を品目別にみると、基礎化粧品が４１．７％で最も多く、日焼け止めやシワ伸ばしスティックなどその他の化粧品が２５．５％と次いで多かった。

関税庁は化粧品の全品目が過去最高を更新し均等に増加していると説明した。

国・地域別の割合は米国（１９．７％）、中国（１８．５％）、日本（９．７％）の順で多かった。輸出国は２０５カ国・地域で過去最多を記録した。

関税庁の関係者は「輸出１位だった中国が減少傾向だったにもかかわらず、新規市場開拓と既存販売先の強化など輸出先が多角化し成長が続いている」と説明した。