20分超の遅延、韓国鉄道公社から賠償金受け取っていますか？　ダイヤの乱れ年間700件【独自】

韓国鉄道公社（コレール、以下KORAIL）が運営するKTX、セマウル号、ムグンファ号などのダイヤの乱れが年間700件ほど発生していることが分かった。KORAILは20分以上の遅延が発生した場合、遅延賠償金を支給しているが、これを受け取らない乗客も年間1万人に上っていることが分かった。

10月10日、国会国土交通委員会所属のチョン・ジョムシク議員（国民の力）がKORAILから受け取った資料によると、2020年から今年8月まで列車が20－39分遅れたケースは2468件に上った。40－59分の遅延は553件、1時間以上の遅延も988件だったことが分かった。

KORAILは工事責任で列車が予定到着時刻よりも20分以上遅れた場合、遅延賠償金を支払っている。20－40分遅れた場合は運賃の12.5％、40－60分は25％、60分以上遅れた場合は50％を還付する。最近では列車に遅れが生じるケースが増え、2020年に7億6742万ウォン（約8150万円）だった遅延賠償金が24年には31億3892万ウォン（約3億3300万円）と4倍以上にまで増えた。同期間の遅延賠償金総額は138億6428万ウォン（約14億7200万円）に上っている。

ダイヤが乱れる主な原因としては乗降時の遅延（29.4％）が最も多いとされているものの、運行途中の点検（27.1％）や線路問題（15.3％）なども主な理由であることが分かった。今年は8月19日に慶北清道京釜線の線路で作業中だった作業員2人が列車にひかれて死亡する事故が発生した後、雇用労働部（日本の省庁に相当）により「作業中止命令」まで出された経緯がある。ダイヤの遅れが常習化したことで、関連する数値はさらに増える見通しだ。

毎年遅延賠償金を受け取らない人は1万人ほどだ。クレジットカードで決済した場合は自動で補償されるものの、現金で購入した場合は別途の申請を必要とするが、これを怠っているのだ。KORAIL側は「駅の窓口を訪問しなくてもKORAILのカカオトーク・ホームページで口座振替を申請し、賠償を受けられるよう改善する。また、遅延時に駅や列車の構内放送、携帯電話の文字メッセージなどを通じても広報している」と説明した。

