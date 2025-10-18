「韓国旅行でトイレに衝撃を受けた」　驚く外国人続出の理由とは

【NEWSIS】「韓国旅行に行って、カルチャーショックを受けた。公衆トイレが清潔な上に、無料なんだ」

先月26日、米国最大の掲示板サイト「レディット（Reddit）」には、ある外国人観光客からこんな投稿が寄せられた。この投稿には700件の「いいね」がつき、コメントも150件書き込まれるなど注目を集めた。韓国人にとって当たり前の公衆トイレが、外国人にとっては羨望の対象というわけだ。ある外国人ネットユーザーのAさんは「韓国を3週間旅行したとき、公衆トイレが世界最高レベルだと感じた。こんな国は初めて」と絶賛した。

レディットの韓国旅行掲示板にはこのように、トイレに関する経験談が続々と書き込まれている。Bさんは「（韓国には）清潔な上に無料で使えるトイレがあちこちにある。地下鉄の駅や公園にもトイレがある」「さらに、フードコートやカフェ、オフィスビルの中にあるトイレも使える」とつづった。

Ｂさんは観光客のために「トイレお役立ち情報」も書き込んだ。Bさんは「主な観光地はどこもきれいなトイレがあるはず。蚕院漢江公園には何度も行ったけど、あそこのトイレはとても清潔だった」と説明した。また、別の投稿者Ｃさんも「地下鉄はどの駅にもトイレがあるけど、清潔さを重視するなら古い1号線よりも新しくできた9号線のトイレのほうがずっといいと思う」とアドバイスを書き込んだ。

韓国のトイレは外国人観光客にとって、一種の文化体験と受け止められている。2006年から韓国旅行情報ウェブサイト「ソウルの魂（Soul of Seoul）」を運営しているハリー・ブラッドリーさんは今年6月、サイト上に「韓国のトイレは古くからの伝統と最新式の流行が融合した独特の空間で、弘大の路地にある昔のトイレから華やかなデパート内の高級トイレまで、あらゆることを経験できる」として「韓国でトイレに行くということ自体が、既に一つの冒険」という文章を掲載した。

外国人が韓国のトイレに注目するのは、欧州や米国などとインフラに差があるからだとみられる。外国人のＤさんは「経験上、韓国の公衆トイレはとても手入れが行き届いていた。公衆トイレがとても少なく、そのほとんどが汚くて、しかも有料のロンドンとは比べ物にならない」と主張した。実際に欧州の国々のほとんどは公衆トイレを利用する際、0.5－1ユーロ（約90－180円）の料金が必要で、管理スタッフからトイレットペーパーを購入しなければならない所も多い。

米国の状況も、劣悪なのは同じだ。世界的なトイレ設備供給企業「QSサプライ」が2021年に発表した「公衆トイレランキング」で、米国は世界30位、アフリカのボツワナと同じレベルだった。米国では人口10万人当たりの公衆トイレ数が、わずか8個だというのだ。これに関連して、米紙ウォールストリート・ジャーナルは、公衆トイレ不足が深刻な米国で、最先端技術を活用した「スマートトイレ」が注目を集めていると報じた。

