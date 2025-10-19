ＡＰＥＣのＣＥＯサミット　韓国・慶州で２８日開幕＝１７００人参加

【ソウル聯合ニュース】韓国の大韓商工会議所は１９日、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議が開かれる南東部・慶州でＡＰＥＣ最高経営責任者（ＣＥＯ）サミットを２８～３１日に開催すると発表した。米アマゾン・ウェブ・サービス（ＡＷＳ）やシティグループなどのグローバル企業のトップらが出席する。

サミットは大韓商議所が主管し、同商議所の崔泰源（チェ・テウォン）会長（ＳＫグループ会長）が議長を務める。

ＡＰＥＣ加盟２１カ国・地域のうち、首脳級１６人をはじめ、グローバル企業のＣＥＯら約１７００人が出席。「ブリッジ、ビジネス、ビヨンド」をテーマに▲地域経済統合▲人工知能（ＡＩ）・デジタルトランスフォーメーション▲持続可能性▲金融・投資▲バイオ・ヘルス――などの課題を議論する。

米半導体大手エヌビディアのジェンスン・ファンＣＥＯやＡＷＳのマット・ガーマンＣＥＯをはじめ、グーグルやメタ、マイクロソフトなどのビッグテックのリーダーが登壇する。

金融・製造・エネルギー分野からはシティグループのジェーン・フレイザーＣＥＯ、ジョンソン・エンド・ジョンソン（Ｊ＆Ｊ）のホアキン・デュアトＣＥＯ、ＪＰモルガンのダニエル・ピント副会長、丸紅の大本晶之社長、日立製作所の徳永俊昭社長、中国寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ）の曽毓群董事長らも出席。国際通貨基金（ＩＭＦ）のクリスタリナ・ゲオルギエワ専務理事、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）のマティアス・コーマン事務総長ら国際機関のトップらも参加する。

２８日に歓迎夕食会が開かれ、２９日に崔氏が開会のあいさつを行う。同日午前から計２０のセッションでの議論が始まる。３０日には各国首脳が演説する。

大韓商工会議所はサミットについて「韓国企業が直面する課題を新たなチャンスに変える実質的な協力プラットフォームになる」と強調した。