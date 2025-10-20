韓国の１人当たりＧＤＰが３７位に下落と予測　台湾に逆転許す＝ＩＭＦ

【ソウル聯合ニュース】国際通貨基金（ＩＭＦ）が、韓国の２０２５年の１人当たり国内総生産（ＧＤＰ）が昨年の世界３４位から３７位へと３ランク下落すると予測した。一方、台湾は３８位から３５位に上昇し、韓国を２２年ぶりに逆転する見通しだ。

韓国銀行（中央銀行）などによると、ＩＭＦは１５日に発表した世界経済見通しで、今年の韓国の１人当たりＧＤＰを前年比０．８％減の３万５９６２ドル（約５４０万円）と予想した。これにより、韓国の１人当たりＧＤＰの順位は昨年の１９７カ国・地域中３４位から今年は３７位に下落することが見込まれる。

ＩＭＦは、韓国のＧＤＰが３年後の２０２８年には４万８０２ドルと４万ドルを上回ると予想した。今年４月の見通しでは２９年の４万ドル突破を予想していたが、１年前倒しした。

ただ、１人当たりＧＤＰの順位は今年の３７位から来年には３８位に後退し、２８年に４０位、２９年に４１位と下落を続けるとの見通しを示した。

一方、ＩＭＦは台湾の１人当たりＧＤＰが昨年の３万４０６０ドルから今年は３万７８２７ドルへと１１．１％増加し、順位も３８位から３５位へ３ランク上昇すると予想した。来年は４万１５８６ドルと韓国より２年早く４万ドルを突破すると予想。順位は３１位まで急上昇するとの見通しを示した。

日本の１人当たりＧＤＰは昨年の３万２４４３ドルから今年は３万４７１３ドルへと約７％増加するが、順位は前年から横ばいの４０位にとどまると見込んだ。ＩＭＦは日本が２９年に４万１０２０ドルとなり、韓国より１年遅れで４万ドルを超えると予想した。日本の１人当たりＧＤＰは昨年から来年まで４０位のまま足踏みし、２７～３０年には４２位に下落するなど、増加は遅々として進まないとの見通しを示した。

今年の１人当たりＧＤＰ世界１位はリヒテンシュタインで、２３万１０７１ドルに上ると予想した。