モデル契約を持ち掛けられタイに行った20代ベラルーシ女性、臓器を切り取られて死亡

最近カンボジアで韓国人大学生が現地犯罪組織によって殺害される事件が起き、不安が広まる中、タイでも外国人女性が人身売買組織に拉致され、臓器を切り取られて死亡するという事件が発生した。

英紙「デーリー・メール」などが16日（現地時間）付で報じたところによると、ベラルーシのミンスク市出身のベラ・クラブチョバさん（26）は、インターネットで「タイで時間制のモデルを探している」と勧誘され、モデル契約を結ぶためにタイのバンコクに向かった。

到着直後、ベラさんは犯罪組織に拉致され、ミャンマー国境地帯に連れていかれた。その後、旅券や携帯電話を奪われて暴行・脅迫を受け、強制的にサイバー犯罪関連の仕事をさせられた。クラブチョバさんが連れていかれた場所はミャンマー北部に位置する「キャンプ」という無法地帯で、中国系の犯罪組織と現地軍人らが結託して運営している巨大な不法サイバー犯罪基地だ。

ここに連れてこられた人間は鉄条網の中に監禁され、1日16時間以上も強制労働させられるという。指示に従わなかったり目標収益に到達できなかったりしたら暴行・拷問・臓器摘出の脅迫を受けるという。

報道によるとクラブチョバさんは、好感を持っているふりをして金持ちの男性に近づき、信頼を構築してカネを奪う「ロマンス詐欺」に動員された。しかし、定められた収益目標を達成できなくなるや、「キャンプ」はクラブチョバさんのあらゆる外部活動を遮断した。

その後、犯罪組織のメンバーはクラブチョバさんの家族に連絡して「彼女は既に死んだ」「遺体であっても返してほしければ50万ドル（現在のレートで約7500万円）送れ」と脅迫した。クラブチョバさんの家族がこれに応じないと、再び連絡してきて「既に遺体を焼いた」「これ以上探すな」と通知した。

ロシア・メディア「SHOT」によると、クラブチョバさんは臓器密売組織に売り渡され、臓器を切り取られた後、遺体は焼却されたという。

クラブチョバさんは大学卒業後、ロシアのサンクトペテルブルクに移住し、フリーランスのモデルとして活動していた。ベトナム、インドネシア、中国などでモデルとしての活動実績を積んできた。

ミャンマー警察の関係者は「モデルのエージェンシーとは全く関係のない犯罪集団からの虚偽の契約をさせられたものであって、タイからすぐにミャンマー北部に連れていかれ、『奴隷』として売られた」と語った。現地人権団体の関係者は「今回のベラルーシ出身モデルの被害事件は、単なる人身売買ではなく現代版『身体取引』だ」「既に数万人が同じ手口でミャンマー・カンボジア・ラオスなど東南アジア一帯に広く散らばって監禁されている」と述べた。

イ・ユンジョン記者