韓国・エジプト大統領が電話会談　協力強化を協議

【ソウル聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は２０日にエジプトのシシ大統領と初の電話会談を行い、両国の協力強化について協議した。

大統領室によると、両首脳は今年で両国の国交樹立３０周年を迎えたことを祝い、両国が包括的協力パートナー関係を発展させてきたことを高く評価した。１９９５年の国交樹立以来、経済・インフラ・防衛産業など多方面で互恵的な協力を発展させてきたほか、先端技術を保有する韓国とアフリカ・中東・欧州をつなぐ経済中心地であるエジプトの協力の潜在力が高いとの認識を共有した。

また、最近エジプトで韓国文化が高い人気を得るなど人的交流が活発になっていることを受け、文化・教育・人的交流の部門でさらに協力を発展させていくとの意見で一致した。

シシ大統領は「優秀な韓国企業の投資がエジプト経済に大きく寄与している」とし、エジプトでの韓国企業の持続的な活動に期待を示した。

両首脳は朝鮮半島の安全保障や中東情勢などについても緊密に意見交換した。李大統領はパレスチナ自治区ガザの停戦交渉におけるエジプトの努力を評価した。

両首脳は今後も急変する世界情勢の下、深い意思疎通を継続させ、遠くない時期に直接会って関係発展について協議することを申し合わせた。