［韓流］ＢＴＳジョングクが歌ったＷ杯公式ソング　スポティファイで再生５億回突破

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループＢＴＳ（防弾少年団）のメンバー、ＪＵＮＧ ＫＯＯＫ（ジョングク）が歌ったサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会の公式ソング「Ｄｒｅａｍｅｒｓ」のストリーミング再生回数が、世界最大の音楽配信サービス・スポティファイで累計５億回を突破したことが、２１日分かった。

所属事務所のビッグヒットミュージックによると、ＪＵＮＧ ＫＯＯＫのソロ曲が再生回数５億回を超えたのは「Ｓｅｖｅｎ」「Ｓｔａｎｄｉｎｇ Ｎｅｘｔ ｔｏ Ｙｏｕ」、米シンガーソングライターのチャーリー・プースとコラボレーションした「Ｌｅｆｔ ａｎｄ Ｒｉｇｈｔ」、「３Ｄ」に続き５曲目となる。

２０２２年１１月に公開された「Ｄｒｅａｍｅｒｓ」は、米アップルのコンテンツ配信サービス「ｉＴｕｎｅｓ（アイチューンズ）」の１０２カ国・地域のチャートで１位を獲得。スポティファイでもチャート２位を記録するなど人気を集めた。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）のユーチューブ公式チャンネルで公開されたパフォーマンス映像は同チャンネル最多となる再生回数４億２０００万回を記録した。

スポティファイでのＪＵＮＧ ＫＯＯＫのソロ曲の再生回数は、「Ｓｅｖｅｎ」の２５億回をはじめ累計９７億回を超えている。