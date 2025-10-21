ECサイトの制度を悪用…韓国で大型連休後に子ども用韓服の返品相次ぐ

秋夕（中秋節）の連休中に子ども用の韓服（韓国の伝統衣装）を購入し、連休が終わるやいなや返品するケースが相次いでいる。韓国最大の電子商取引（EC）サイト「クーパン」の場合、有料会員「WOWメンバーシップ」になると30日以内なら無料で返品・交換が可能なため、このシステムをレンタル感覚で悪用しているとの指摘が出ている。

【写真】「ご先祖様の罰が当たるぞ」 お供えした後に返品されたスイカ

クーパンの社員を名乗る投稿者のAさんは15日、SNS「Threads（スレッズ）」に「クーパンの返品センターは子ども用韓服のレンタルショップだ。返品の検収をしていたが、韓服だけで100回以上畳んだ」と書き込んだ。この投稿はインターネットの各種コミュニティーサイトで広く拡散され、論議を呼んだ。

実際に17日現在で、クーパンの返品マーケット（返品された商品を割引して再販するサービス）のページを見ると、計183点の商品のうち26点が韓服と韓服用アクセサリーだった。一部に重複があると考えても、カテゴリー内の割合は小さくない。

このように、名節（旧正月や秋夕）の後に季節性商品を返品するケースは毎年繰り返されている。連休直前に韓服を購入して子どもに着せ、連休が終わると無料で返品するため、事実上は無償でレンタルしているようなものだ。

昨年の秋夕の直後も、同様の投稿がシェアされた。クーパンで配送業務を担当していたというBさんはSNSに「本当にチンピラが多い。クーパンは連休でも配送するから、前日に注文して秋夕当日に子どもに1日だけ韓服を着せ、またパッキングして午後に返品の連絡をしてくる」とつづった。韓服以外にも、演奏会やイベントで着る子ども用のドレスやアクセサリーなどの返品が多いという。

一部のブラックコンシューマー（不正や迷惑行為をする顧客）の制度悪用が、最終的に一般消費者にツケを負わせるという指摘も出ている。無料返品制度の乱用がメンバーシップ料金の値上げやサービス制限につながる可能性も排除できないからだ。

EC企業各社は、返品検収の強化や悪質消費者の管理に乗り出している。クーパンは、返品サービスを繰り返し悪用する顧客に対して販売を拒否しても、販売者が不利益を被らないよう対応している。

チョン・アイム記者