大学入試日の１１月１３日　官公庁・企業の出勤時間後ろ倒しに＝韓国

【ソウル聯合ニュース】韓国教育部は２１日の閣議で、２０２６学年度の大学修学能力試験（修能、日本の大学入学共通テストに相当）を円滑に実施するための支援策を報告した。今年の修能は１１月１３日午前８時４０分から午後５時４５分まで、全国１３１０カ所の試験会場で実施される。

受験者は５５万４１７４人の見込みで、前年に比べ３万１５０４人増えた。

政府は交通渋滞による遅刻を防ぐため、官公庁や企業などに修能当日の出勤時間を午前１０時以降に遅らせるよう要請する。

また、受験生の登校時間帯（午前６時～８時１０分）に首都圏の地下鉄を増便し、警察署など行政機関の非常輸送車両を受験生の移動ルートに配置する。

試験会場周辺の渋滞を予防するため、試験当日は会場の２００メートル手前から車の出入りを制限する。そのため、自家用車で会場に向かう受験生は車を降りて歩かなければならない。

英語のリスニング試験が行われる午後１時１０分～３５分の間は、騒音が発生しないよう航空機・ヘリコプターの離着陸時間が調整される。

砲射撃や戦車の移動など軍事訓練も中断される。

リスニング試験以外の時間も、試験会場周辺を走るバス・列車は徐行しなければならないほか、警笛の使用や周辺でのイベント、工事などの騒音もできる限り控えなければならない。