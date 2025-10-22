韓国・国立中央博物館　初の年間５００万人突破も外国人客は低調

【ソウル聯合ニュース】韓国の国立中央博物館（ソウル市竜山区）の年間来館者数が初めて５００万人を超えたものの、外国人来館者を増やす実効的な方策が必要だとの指摘が出ている。

国会文化体育観光委員会に所属する最大野党「国民の力」の鄭然旭（チョン・ヨンウク）議員が同博物館から提出を受けた資料によると、年間来館者数は今月２０日時点で５１０万３７０９人に上る。１９４５年の開館以来、初めて５００万人を突破した。韓国人が４９１万３６５７人（９６．３％）、外国人が１９万５２人（３．７％）だった。

今月１５日（５０１万６３８２人）に５００万人を超えてから５日間で約８万７０００人増加した。１日平均約１万７０００人が訪れた計算になる。

地方にある１３の所属博物館の年間来館者数まで合わせると合計１１５４万５９８３人で、このうち外国人が占める割合は２．７％（３１万１５７４人）だった。所属博物館のうち国立慶州博物館（７万７７２７人）と国立済州博物館（１万６０８４人）を除くと大部分の博物館の年間外国人来館者数は５０００人を下回り、１０００人未満の所もあった。

鄭氏は「成果自体は意味があるが観覧客の９６％を韓国人が占めており、国際競争力の側面では残念な結果だ」とし、「外国人がアクセスしやすい環境かどうかをチェックしなければならない」と指摘した。