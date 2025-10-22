３６００トン級潜水艦「蔣英実」が進水　２７年末に海軍引き渡し＝韓国

【ソウル聯合ニュース】韓国南部の慶尚南道・巨済にある造船大手、ハンファオーシャンの造船所で２２日、３６００トン級潜水艦「蔣英実」１番艦の進水式が行われた。

朝鮮王朝時代の科学者、蔣英実（チャン・ヨンシル）を艦名の由来とする同艦は、全長８９メートルと「島山安昌浩」（３０００トン級・全長８３メートル）に比べ船体が大きくなり、探知・打撃能力、隠密性、生存性などさまざまな面で性能が改善された。

潜水艦の頭脳に当たる戦闘システムと目や耳に当たるソナーシステムの性能改善により情報処理能力や標的探知能力が向上し、陸上の標的打撃能力も強化された。

安全性が検証されたリチウムバッテリーを搭載し、潜航時間とともに最大速力で航行できる時間が増加。作戦中に露出する危険性が少なくなった。

艦内で発生する騒音や振動を減少させる技術を用い、水中の騒音を減らすことで隠密性も改善された。

さらに、推進器の故障など非常時にも艦を起動できるよう、補助推進器を搭載して生存性を高めた。

韓国海軍と防衛事業庁は「蔣英実は国内技術で生産した装備の搭載を拡大した」とし、「これは潜水艦の安定的な運用に役立ち、韓国防衛産業の技術力構築と輸出競争力強化にも寄与するだろう」と期待を示した。

この日の進水式には姜東佶（カン・ドンギル）海軍参謀総長をはじめ、軍や防衛産業関係者など約２００人が出席した。

蔣英実は試験評価期間を経て２０２７年末に海軍に引き渡され、戦力化過程を終えて実戦配備される予定だ。