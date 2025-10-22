記事入力 : 2025/10/22 13:40

ＴＷＩＣＥのシングルとアルバム　ビルボードメインチャートにランクイン

【ソウル聯合ニュース】今年でデビュー１０周年を迎えた韓国の女性グループ、ＴＷＩＣＥ（トゥワイス）のシングルとアルバムが米ビルボードのメインチャートにランクインし、人気ぶりを見せつけた。

　ビルボードが２１日（現地時間）に発表した最新チャートによると、メインシングルチャートの「ホット１００」にＴＷＩＣＥの「Ｓｔｒａｔｅｇｙ」が６３位、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のオリジナル・サウンドトラック（ＯＳＴ）収録曲で、メンバーのジョンヨン、ジヒョ、チェヨンが歌った「Ｔａｋｅｄｏｗｎ」が６７位に入った。

　メインアルバムチャートの「ビルボード２００」ではＴＷＩＣＥのデビュー１０周年記念スペシャルアルバム「ＴＥＮ：Ｔｈｅ　Ｓｔｏｒｙ　Ｇｏｅｓ　ＯＮ」が初登場１１位を記録したほか、４枚目のフルアルバム「ＴＨＩＳ　ＩＳ　ＦＯＲ」が１１７位につけた。

　ホット１００には「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のＯＳＴ収録曲も複数ランクインした。

　「Ｇｏｌｄｅｎ」が３位、「Ｓｏｄａ　Ｐｏｐ」が１９位、「Ｙｏｕｒ　Ｉｄｏｌ」が２０位、「Ｈｏｗ　Ｉｔ'ｓ　Ｄｏｎｅ」が２５位、「Ｗｈａｔ　Ｉｔ　Ｓｏｕｎｄｓ　Ｌｉｋｅ」が３０位、劇中に登場するＫ―ＰＯＰガールズグループ、ＨＵＮＴＲ／Ｘ（ハントリックス）の「Ｔａｋｅｄｏｗｎ」が３２位を記録した。

　Ｋ－ＰＯＰではこのほか、グローバルガールズグループ、ＫＡＴＳＥＹＥ（キャッツアイ）の「Ｇａｂｒｉｅｌａ」が４１位、「Ｇｎａｒｌｙ」が９８位、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ（ブラックピンク）のジスのソロシングル「ＥＹＥＳ　ＣＬＯＳＥＤ」が初登場７２位だった。

　ビルボード２００では「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のＯＳＴが２位、ＫＡＴＳＥＹＥの「Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｃｈａｏｓ」が２９位、Ｓｔｒａｙ　Ｋｉｄｓ（ストレイキッズ）の「ＫＡＲＭＡ」が５１位、新人グループ、ＣＯＲＴＩＳ（コルティス）の「ＣＯＬＯＲ　ＯＵＴＳＩＤＥ　ＴＨＥ　ＬＩＮＥＳ」が１７１位だった。また、ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ（セブンティーン）のＳ．ＣＯＵＰＳ（エスクプス）とＭＩＮＧＹＵ（ミンギュ）によるユニット「Ｓ．ＣＯＵＰＳＸＭＩＮＧＹＵ」の「ＨＹＰＥ　ＶＩＢＥＳ」が７１位に初登場した。

