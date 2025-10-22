ＴＷＩＣＥのシングルとアルバム　ビルボードメインチャートにランクイン

【ソウル聯合ニュース】今年でデビュー１０周年を迎えた韓国の女性グループ、ＴＷＩＣＥ（トゥワイス）のシングルとアルバムが米ビルボードのメインチャートにランクインし、人気ぶりを見せつけた。

ビルボードが２１日（現地時間）に発表した最新チャートによると、メインシングルチャートの「ホット１００」にＴＷＩＣＥの「Ｓｔｒａｔｅｇｙ」が６３位、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のオリジナル・サウンドトラック（ＯＳＴ）収録曲で、メンバーのジョンヨン、ジヒョ、チェヨンが歌った「Ｔａｋｅｄｏｗｎ」が６７位に入った。

メインアルバムチャートの「ビルボード２００」ではＴＷＩＣＥのデビュー１０周年記念スペシャルアルバム「ＴＥＮ：Ｔｈｅ Ｓｔｏｒｙ Ｇｏｅｓ ＯＮ」が初登場１１位を記録したほか、４枚目のフルアルバム「ＴＨＩＳ ＩＳ ＦＯＲ」が１１７位につけた。

ホット１００には「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のＯＳＴ収録曲も複数ランクインした。

「Ｇｏｌｄｅｎ」が３位、「Ｓｏｄａ Ｐｏｐ」が１９位、「Ｙｏｕｒ Ｉｄｏｌ」が２０位、「Ｈｏｗ Ｉｔ'ｓ Ｄｏｎｅ」が２５位、「Ｗｈａｔ Ｉｔ Ｓｏｕｎｄｓ Ｌｉｋｅ」が３０位、劇中に登場するＫ―ＰＯＰガールズグループ、ＨＵＮＴＲ／Ｘ（ハントリックス）の「Ｔａｋｅｄｏｗｎ」が３２位を記録した。

Ｋ－ＰＯＰではこのほか、グローバルガールズグループ、ＫＡＴＳＥＹＥ（キャッツアイ）の「Ｇａｂｒｉｅｌａ」が４１位、「Ｇｎａｒｌｙ」が９８位、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ（ブラックピンク）のジスのソロシングル「ＥＹＥＳ ＣＬＯＳＥＤ」が初登場７２位だった。

ビルボード２００では「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のＯＳＴが２位、ＫＡＴＳＥＹＥの「Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｃｈａｏｓ」が２９位、Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓ（ストレイキッズ）の「ＫＡＲＭＡ」が５１位、新人グループ、ＣＯＲＴＩＳ（コルティス）の「ＣＯＬＯＲ ＯＵＴＳＩＤＥ ＴＨＥ ＬＩＮＥＳ」が１７１位だった。また、ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ（セブンティーン）のＳ．ＣＯＵＰＳ（エスクプス）とＭＩＮＧＹＵ（ミンギュ）によるユニット「Ｓ．ＣＯＵＰＳＸＭＩＮＧＹＵ」の「ＨＹＰＥ ＶＩＢＥＳ」が７１位に初登場した。