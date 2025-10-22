「チョヨトミ・ヒデヨシ」で物議醸した議員が「ナ・ギョンウォンの姉」疑惑提起、証人の春川地裁長「妻ナ・ギョンウォンに姉はいません」

進歩（革新）系与党に近い無所属の崔赫振（チェ・ヒョクチン）議員が20日、国会法制司法委員会の国政監査で、保守系野党「国民の力」のナ・ギョンウォン議員の姉に関する疑惑を提起した。ナ議員の姉が、崔銀順（チェ・ウンスン）氏の内縁の夫であるキム・チュンシク氏に新たな愛人を紹介してやった、という内容だ。崔銀順氏は、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の配偶者である金建希（キム・ゴンヒ）夫人の母親。ナ議員の配偶者で、国政監査場に証人として出席していた金載昊（キム・ジェホ）春川地裁長は「ナ・ギョンウォンに姉はいません」と答弁した。

【写真】「ナ・ギョンウォンの姉」疑惑を追及する崔赫振議員（左）の質問に「姉はいません」と食い気味に5回答弁した金載昊・春川地裁長

崔議員は、一線の高裁・地裁に対するこの日の国政監査で、金地裁長に「崔銀順氏の内縁の夫であるキム・チュンシク氏を知っているか。最近キム・チュンシク氏が新たに交際している内縁の妻といわれる女性は、ナ・ギョンウォン議員が紹介したと公に語った」と質問した。金地裁長は「（キム・チュンシク氏を）知らない」と答えた。

次いで崔議員が「ナ議員の姉が（愛人を）紹介したという」と尋ねると、金地裁長は「ナ議員に姉はいない」と答弁した。それでも崔議員は繰り返し「愛人疑惑」を尋ね、金地裁長は5回にわたって「ナ議員に姉はいない」と繰り返し答弁した。すると崔議員は「（ナ議員の）いとこの姉はいるか」「（そういうキム・チュンシク氏を）告訴する考えはあるか」と質問した。

崔議員は今月13日の国政監査で、曺喜大（チョ・ヒデ）大法院長（最高裁長官）の面前でいわゆる「曺（チョ）ヨトミ喜大（ヒデ）ヨシ」合成写真を持って見せつけ、物議を醸した。曺大法院長を、壬辰（じんしん）倭乱（文禄・慶長の役）を起こした豊臣秀吉になぞらえた合成写真だ。当時、崔議員は「日本の好みに合う人物が大法院長に推薦された」という趣旨で質問した。

崔議員は先の総選挙で、進歩系の「共に民主党」および群小政党が作った比例衛星政党「共に民主連合」から比例候補として公認を受けた。その後、民主党の一部議員が大統領室のブレーンになったことに伴い、比例議席を継承した。

20日の国政監査では、民主党議員らも機関証人として出席した金地裁長に「12・3非常戒厳当時、何をしていたか」と集中的に質問した。民主党の徐瑛教（ソ・ヨンギョ）議員は、金地裁長に「非常戒厳のとき、何をしていたか。非常戒厳はいいことか、誤ったことか」と尋ねた。金地裁長は「個人的な意見を申し上げに来た席ではないように思う」と答弁した。

キム・ヒョンウォン記者