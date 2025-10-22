［韓流］ＢＴＳのコンサート劇場上映　８３カ国・地域の９４万人が鑑賞

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＴＳ（防弾少年団）のコンサートを劇場で上映するイベント「ＢＴＳ ＭＯＶＩＥ ＷＥＥＫＳ」に世界から９４万人が参加した。所属事務所のビッグヒットミュージックが２２日、伝えた。

今回のイベントは、約１カ月にわたり韓国や米国、メキシコ、英国など８３カ国・地域の約２７００の劇場で実施された。全ての回が上映中に大声を出せる「応援上映」で行われ、観客たちはペンライトを振りながら映像を楽しんだ。

期間中にはＢＴＳの歩みを振り返るコンサート映像４作品を上映。ソウル・オリンピック公園ＫＳＰＯ ＤＯＭＥ（オリンピック体操競技場）で開催した初公演、米音楽賞「ビルボード・ミュージック・アワード」で受賞し、グローバルアーティストへと成長した２０１７年の公演、韓国アーティストとして初めて英ロンドンのウェンブリースタジアムで行った単独公演、２０２１年のオンラインファンミーティングと、ファンにとって思い入れのある公演が選ばれた。

ビッグヒットミュージックは「上映作は４Ｋの超高画質と５．１立体音響でリマスタリングされ、生々しい臨場感を実現した」とし、「圧倒的な映像美とサウンドにより、観客は公演会場の熱気と感動をそのまま体験することができた」と説明した。

ＢＴＳは来年春にニューアルバムを発表し、大規模なワールドツアーを開催する計画だ。