北朝鮮　「新たな武器体系」の極超音速ミサイル発射と報道

【ソウル聯合ニュース】北朝鮮の朝鮮中央通信は２３日、「新たな武器体系」である極超音速ミサイルの発射実験を２２日に実施したと報じた。

ミサイル総局主導で重要武器体系の実験が行われ、「平壌市の力浦区域から北東方向に発射された２発の極超音速ミサイルは咸鏡北道・漁郎郡にある目標を打撃した」という。金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）は立ち会わなかった。

同通信は「新たな武器体系」としたが、ミサイルの具体的な機種や能力などは公開しなかった。今月初旬に朝鮮労働党創建８０年に合わせて実施した閲兵式（軍事パレード）に登場した極超音速滑空体（ＨＧＶ）形状の弾頭を装着した「ＫＮ２３」系列の短距離弾道ミサイル「火星１１マ」の可能性がある。

韓国軍合同参謀本部は北朝鮮が２２日午前、平壌近郊の黄海北道・中和付近から北東方向に短距離弾道ミサイル数発を発射したと発表した。北朝鮮の弾道ミサイル発射は５月８日に複数の短距離弾道ミサイルを発射して以来約５カ月半ぶりで、李在明（イ・ジェミョン）政権発足後では初めて。

今月末、韓国南東部・慶州で開幕するアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）に合わせて開かれる韓米・韓中首脳会談などで北朝鮮問題が議題になると予想される中、存在感を誇示する狙いがあるとみられる。