柳時敏氏「トランプはやくざ」…大国との向き合い方、韓国と日本の違いに言及　韓米関税交渉

柳時敏（ユ・シミン）元盧武鉉（ノ・ムヒョン）財団理事長が、韓米関税交渉の難航と関連して「『今サインしなければ米軍を引き揚げる』と脅迫しているようだ」と語った。

柳・元理事長は19日、ユーチューブの個人チャンネル「柳時敏釣りアカデミー」で「尹錫悦（ユン・ソンニョル）＝前大統領＝がいたら、今の米国にどれくらいカネをばらまいてやっただろうか」としつつこのように発言した。

柳・元理事長は「（李在明〈イ・ジェミョン〉）大統領が『外国の軍隊なしに自主国防するのは古い考えだ、どのようにでもできる』と話しているのが、（米国に対する）答えのようだ」「（在韓米軍を）引き揚げても、金正恩（キム・ジョンウン）が居眠りしているから別に関係ない」と語った。さらに「前回、尹錫悦が無人機を送り込んで騒ぎを起こしても、北朝鮮は居眠りしているし、（南北を結ぶ）道路を遮断した理由は、本当に攻め込んでくるのだろうかと思ったから」「（北朝鮮は）戦争になったら死ぬと分かっている」と述べた。

「トランプの横暴はあまりにひどい」「やくざでなくて何なんだ」というコメントに対し、柳・元理事長は「やくざだ。韓国が3500億ドル（現在のレートで約53兆円。以下同じ）でサインしないから、現代の工場をXXした」と応じた。9月に米移民・税関捜査局（ICE）がアラバマ州にある現代自動車グループ・LGエナジーソリューションの合弁バッテリー工場建設現場で韓国人労働者317人を逮捕・拘束した事件に言及したのだ。その上で「ICEでただやったわけじゃない。『おきゅうをすえろ』とやったのであって、われわれはLGと現代自動車がちょっと損害を受ければ済む。残念ではあるが…」と続けた。

柳・元理事長は、米国に5500億ドル（約84兆円）投資すると決めた日本に向けては「あまりにも笑わせる」と言及した。その上で「日本は太平洋戦争時を除けば、大国とこうして何かやってみた経験が特にない」「けれどわれわれは漢の時代から2000年間、中国のXXたちに苦しめられ、ノウハウを覚えた。だからわれわれはむやみにひざまずかない」と主張した。

パク・ソンミン記者