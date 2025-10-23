「チョヨトミ・ヒデヨシ」「ナ・ギョンウォンの姉」　韓国国会で連日悪目立ちの無所属議員、今度は質疑妨害行為が物議

進歩（革新）系の崔赫振（チェ・ヒョクチン）議員（無所属）が21日、国会法制司法委員会の国政監査で保守系野党「国民の力」所属の朱晋佑（チュ・ジンウ）議員が質問をする際、朱議員に顔や体を近づけ、物議を醸した。朱議員は「妨害している」「なぜそうするのか」と抗議し、崔議員は「傾聴しようとした」と主張した。

問題は、朱議員が秦成哲（チン・ソンチョル）大邱高検長に裁判訴願関連の質問をする過程で始まった。朱議員の隣の席に座っていた崔議員は突如、質問をしている朱議員の方へと姿勢を90度変えて密着し、顔をじろじろと見た。通常、隣の議員が質問をしたら、前を見たり被監機関（国政監査を受けている機関）側を向いたりするものだが、他党議員に向けて体まで寄せるという異例の姿勢を取ったのだ。

すると朱議員が「何をしているんですか」と抗議し、崔議員は「一生懸命傾聴している」と答えた。朱議員は「すぐ横にくっついて（質疑を）妨害した。こんなことをするケースがどこにあるか」と言った。だが秋美愛（チュ・ミエ）委員長は「なぜ質疑中に大声を上げるのか」と、朱議員と崔議員の双方に退場を命じた。国民の力の法司委員たちが抗議すると、秋委員長は監査中止を宣言した。国民の力の議員たちは会議場を出ながら、崔議員に向かって「あんなまねをしたからといって、民主党には入れない。受け入れてもらえない」と声を荒らげた。

なお、これまで崔議員が国民の力の議員たちと舌戦を繰り広げたら崔議員を擁護していた「共に民主党」の議員たちは、この日は妨害論争の舌戦に加わらなかった。

盧錫祚（ノ・ソクチョ）記者