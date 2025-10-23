韓国　きょうのニュース（１０月２３日）

◇韓米関税交渉 李大統領「結局は合理的な結果に至ると信じる」

韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は２３日に公開された米ＣＮＮとのインタビューで、米国との関税交渉に関連し、調整などに多くの時間と努力を要するようだとした上で、「結局は理性的に十分納得できる合理的な結果に至ると信じている」と述べた。韓国南東部・慶州で３１日に開幕するアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議を機に交渉妥結が可能かとの質問に答えた。多少時間がかかっても、これまで言及してきた「商業的合理性」に合った結論に到達することが重要だという点を強調したとみられる。

◇梨泰院雑踏事故「大統領室の移転が影響」 政府が監査結果発表

国務調整室は、ソウルの繁華街・梨泰院で１５９人が死亡した雑踏事故（２０２２年１０月）の政府合同監査の結果、事故当日に梨泰院一帯に警察の警備隊員が十分に配置されなかった問題について、尹錫悦（ユン・ソクヨル）前政権による大統領室の竜山移転が影響を与えたことが確認されたと発表した。事故当日、大統領室の周辺で開かれた集会に警備隊員が集中的に投入された一方、ハロウィーンイベントで混雑が予想された梨泰院一帯には全く配置されず、当時の警察上層部はこれを知りながらも疑問を呈するだけで対策を講じなかったという。国務調整室は、今回の監査で事故対応や責任者の懲戒を怠るなど不正が確認された警察、竜山区庁、ソウル市庁の関係者６２人に対し責任を問う計画だと明らかにした。

◇来週初めは厳しい寒さに 一部地域に寒波注意報発令の可能性

気象庁は、２６日から韓国の北西で大陸の高気圧が勢力を拡大して冷たい空気が流れ込み、２７日と２８日は厳しい寒さになると予想した。江原道の山間部には寒波注意報が発令される可能性もある。寒波注意報は１０月から４月まで、最低気温が前日より１０度以上低い３度以下で、平年より３度以上低くなると予想される場合に発令される。２７～２９日の全国の最低気温は０～１１度、最高気温は１０～１９度の予報となっている。朝鮮半島中部の内陸と南部の山間部では最低気温が０度前後にとどまる見通しだ。

◇韓国中銀 ３会合連続で金利据え置き

韓国銀行（中央銀行）は定例の金融通貨委員会を開き、政策金利を年２．５０％に据え置くことを決めた。据え置きは３会合連続。政府が６月と９月の２回にわたり不動産対策を打ち出したにもかかわらずソウルの住宅価格上昇が止まらず、今月には追加対策が発表されたことから、利下げによって住宅価格の上昇をあおる理由がないと判断したものと受け止められる。また、１ドル＝１４３０ウォン（約１５２円）台で推移しているウォンの対ドルの為替レートがさらにウォン安に振れる危険性も考慮した。