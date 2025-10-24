［韓流］ＢＴＳジン　ソロツアーのアンコール公演控え意気込み

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＴＳ（防弾少年団）のＪＩＮ（ジン）が２４日、ソウル近郊の仁川文鶴競技場主競技場で１０月３１日、１１月１日の２日間開かれるファンコンサートツアー「＃ＲＵＮＳＥＯＫＪＩＮ＿ＥＰ．ＴＯＵＲ」のアンコール公演を控えて「当日の公演の熱気は僕が保証します。わくわくする気持ちで来てほしいです」と意気込みを伝えた。

ＪＩＮは所属事務所のビッグヒットミュージックを通じて「６月に（ソウル郊外の）高陽で行ったファンコンサートより規模をさらに拡大し、観客の方々とより近くで触れ合えるステージを準備しました」とし、「メドレー曲の構成も新しく変更したので、喜んでいただけるか少し心配です」と説明した。

また、久々に歌う曲もあるとして、今回だけの特別な演出を楽しみにしてほしいと呼びかけた。

今回は日本、米国、欧州など９都市で１８公演を開催したツアーを締めくくる公演となる。

ＪＩＮは「初めてソロでファンコンサートツアーを行い、各都市のＡＲＭＹ（アーミー、ＢＴＳのファン）の方々に会えて本当に幸せでした」としながら、「独りで引っ張っていく公演なのでプレッシャーもありましたが、回を重ねるにつれてどうすればステージを安定的に導いていけるかをたくさん学びました」と振り返った。