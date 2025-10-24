李大統領支持率　２ポイント上昇の５６％＝与党４３％・最大野党２５％

【ソウル聯合ニュース】世論調査会社の韓国ギャラップが２４日に発表した調査結果によると、李在明（イ・ジェミョン）大統領の職務遂行について「うまくやっている」と答えた人は５６％で、前週の調査に比べ２ポイント上昇した。「うまくできていない」と回答した人は３３％で、２ポイント下落した。

調査は２１～２３日に全国の１８歳以上の１０００人を対象に実施された。

李大統領の職務遂行を肯定的に評価した理由のうち、最も多くの割合を占めたのは「経済・国民生活」で１９％だった。次いで「外交」（１４％）、「全般的によくやっている」（７％）、「意思疎通」（７％）などだった。

否定的に評価した理由は「外交」が１５％で最も多く、「不動産政策・融資規制」（１１％）が続いた。

韓国ギャラップは、否定的評価で不動産関連の理由が上位に浮上したことについて、政府が今月１５日に発表した不動産対策が影響したとみられるが、現時点で大統領と与党に対する認識を覆すほどの影響はなかったと分析した。

政党支持率は革新系与党「共に民主党」が前回調査より４ポイント上がった４３％、保守系最大野党「国民の力」は前週と同じ２５％だった。共に民主党の支持率が約１カ月ぶりに４０％台を回復したのに対し、国民の力の支持率は３カ月連続で２０％台半ばにとどまった。

このほか「祖国革新党」の支持率は３％、「改革新党」は２％だった。